Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу

Судья Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде с назначенным пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Мартинс зацепил соперника в момент, когда игрок «Краснодара» замахивался. Подбил правую ногу Сперцяну в момент удара по мячу, по повтору из-за дальних ворот это видно. 11-метровый в ворота «Спартака» назначен по делу — нарушение было», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В концовке матча арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Спартака» после нарушения на Эдуарде Сперцяне, который в итоге и реализовал 11-метровый.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение от «Краснодара».