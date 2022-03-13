Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» был назначен по делу
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«Мартинс зацепил соперника в момент, когда игрок «Краснодара» замахивался. Подбил правую ногу Сперцяну в момент удара по мячу, по повтору из-за дальних ворот это видно. 11-метровый в ворота «Спартака» назначен по делу — нарушение было», — цитирует Федотова «Чемпионат».
В концовке матча арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Спартака» после нарушения на Эдуарде Сперцяне, который в итоге и реализовал 11-метровый.
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.
«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение от «Краснодара».