Мостовой: приехал обескровленный «Краснодар», а «Спартаку» даже ничью не удалась отстоять
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Не ожидал такого исхода. Возникли вопросы к судейству, но надо ещё раз всё пересмотреть. «Спартак» неплохо показал себя в последних двух играх, а тут такой результат. Приехал обескровленный «Краснодар», а даже ничью не удалась отстоять», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Эдуарда Сперцяна принёс «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ.