Мостовой: приехал обескровленный «Краснодар», а «Спартаку» даже ничью не удалась отстоять

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не ожидал такого исхода. Возникли вопросы к судейству, но надо ещё раз всё пересмотреть. «Спартак» неплохо показал себя в последних двух играх, а тут такой результат. Приехал обескровленный «Краснодар», а даже ничью не удалась отстоять», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Эдуарда Сперцяна принёс «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ.