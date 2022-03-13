Писарев сообщил, что состав сборной России по футболу на ближайший сбор объявят 14 марта

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на ближайший тренировочный сбор.

«Завтра будет объявлен состав команды на сбор», — цитирует Писарева РИА Новости.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.

Из-за этого национальная команда не сможет сыграть в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, хотя в полуфинале стыков Россия должна была в конце марта встретиться с Польшей.

При этом РФС подал апелляцию по данному поводу в CAS.

Сбор состоится в период с 21 по 27 марта в Москве.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов».