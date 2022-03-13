Писарев сообщил, что состав сборной России по футболу на ближайший сбор объявят 14 марта
- AFP
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«Завтра будет объявлен состав команды на сбор», — цитирует Писарева РИА Новости.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций в связи с ситуацией на Украине.
Из-за этого национальная команда не сможет сыграть в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, хотя в полуфинале стыков Россия должна была в конце марта встретиться с Польшей.
При этом РФС подал апелляцию по данному поводу в CAS.
Сбор состоится в период с 21 по 27 марта в Москве.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов».