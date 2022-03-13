Кудерметова разгромила Осаку в матче второго круга в Индиан-Уэллсе

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Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе (США).
Кудерметова разгромила Осаку в матче второго круга в Индиан-Уэллсе
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Кудерметова в матче второго круга нанесла поражение четырёхкратной чемпионке турниров Большого шлема японке Наоми Осаке со счётом 6:0, 6:4.

Игра продлилась 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет Мари Боузкова из Чехии.

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет более $8 млн.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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