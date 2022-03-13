Кудерметова разгромила Осаку в матче второго круга в Индиан-Уэллсе

Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе (США).

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Кудерметова в матче второго круга нанесла поражение четырёхкратной чемпионке турниров Большого шлема японке Наоми Осаке со счётом 6:0, 6:4. Игра продлилась 1 час 18 минут. Следующей соперницей Кудерметовой станет Мари Боузкова из Чехии. Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет более $8 млн. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.