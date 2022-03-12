Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Даниил Медведев обыграл чеха Томаша Махача в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Медведев оказался значительно лучше соперника в игре на приёме, выиграв на чужой подаче 26 из 54 возможных очков, в то время как Махачу удалось на приёме взять лишь 10 розыгрышей. Кроме того, Даниил реализовал три брейк-пойнта и дважды подал навылет.

В третьем раунде 25-летний российский теннисист сыграет либо с сербом Филипом Краиновичем, либо с французом Гаэлем Монфисом.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Кэти Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

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