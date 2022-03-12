Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.
Медведев оказался значительно лучше соперника в игре на приёме, выиграв на чужой подаче 26 из 54 возможных очков, в то время как Махачу удалось на приёме взять лишь 10 розыгрышей. Кроме того, Даниил реализовал три брейк-пойнта и дважды подал навылет.
В третьем раунде 25-летний российский теннисист сыграет либо с сербом Филипом Краиновичем, либо с французом Гаэлем Монфисом.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина обыграла Кэти Волынец и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.