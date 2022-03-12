Березуцкий: Марио Фернандес — бразильский футболист с русским характером

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о защитнике армейцев Марио Фернандесе.
Березуцкий: Марио Фернандес — бразильский футболист с русским характером
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Для меня Марио — уникальное явление в нашем футболе. Я бы так сказал: он бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит», — цитирует Березуцкого Sport24.

По его словам, Фернандес через час после окончания предыдущей игры с «Нижним Новгородом» (1:0), в которой разбил нос и был заменён, говорил, что будет готовиться к следующей встрече.

«Правда, он всегда так говорит. Сегодня была вероятность, что он не сможет доиграть, но вы знаете Марио. У него нет в лексиконе слова «не мог», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) находится на шестой строчке.

Ранее Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА после победы над «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить