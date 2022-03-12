Березуцкий: Марио Фернандес — бразильский футболист с русским характером

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о защитнике армейцев Марио Фернандесе.

«Для меня Марио — уникальное явление в нашем футболе. Я бы так сказал: он бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит», — цитирует Березуцкого Sport24.

По его словам, Фернандес через час после окончания предыдущей игры с «Нижним Новгородом» (1:0), в которой разбил нос и был заменён, говорил, что будет готовиться к следующей встрече.

«Правда, он всегда так говорит. Сегодня была вероятность, что он не сможет доиграть, но вы знаете Марио. У него нет в лексиконе слова «не мог», — добавил специалист.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) находится на шестой строчке.

Ранее Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА после победы над «Локомотивом».