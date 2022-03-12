Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА после победы над «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда показывает характер, бьётся до конца. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться», — приводит слова Березуцкого «Спорт-Экспресс».

При этом он обратил внимание на сложный график и большое количество мышечных повреждений у игроков армейцев.

«У Заболотного было повреждение, он мог играть 15—20 минут», — добавил тренер.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что турецкий нападающий армейцев Юсуф Языджи признан лучшим футболистом матча с «Локомотивом».