Языджи признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — ЦСКА

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Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Языджи признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Такой выбор сделали эксперты «Матч Премьер».

В минувшей игре Языджи стал одним из авторов голов. Он вывел армейцев вперёд на 39-й минуте, причём для него это третий гол в трёх встречах национального первенства за ЦСКА.

ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 31 баллом находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Марио Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ.

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