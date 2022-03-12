Языджи признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — ЦСКА
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Такой выбор сделали эксперты «Матч Премьер».
В минувшей игре Языджи стал одним из авторов голов. Он вывел армейцев вперёд на 39-й минуте, причём для него это третий гол в трёх встречах национального первенства за ЦСКА.
ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 31 баллом находится на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Марио Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ.