Карпин: понятно, что причины отъезда легионеров из «Ростова» не в футбольной плоскости

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на отъезд легионеров из ростовской команды.
Карпин: понятно, что причины отъезда легионеров из «Ростова» не в футбольной плоскости
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Когда поступило предложение из «Ростова», ребята ещё находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости. Два шведа и норвежец — ребята молодые, давление на них большое, и тут всё сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли», — отметил Карпин.

По его словам, игроки ему сказали, что спокойствие семей важнее футбола, и их решение можно понять.

«Какой довод можно привести, если игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Скажите, я приведу этот довод. Сказать: «Мама, не плачь»? Закрытый аэропорт в Ростове — это не самый главный фактор. Почувствовали, что на уехавших давит их федерация футбола? Не почувствовал — я это знаю, ребята не скрывают», — добавил Карпин.

Напомним, что контракты с «Ростовом» приостановили Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Алмквист.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов».

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