Кацалапов назвал выступление, о котором хочется забыть

Двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, какое выступление ему не хочется вспоминать.

«Как правило, это выступления в начале сезона, потому что все основные старты ближе к концу, когда ты уже в отличной форме, твоя программа накатана. Когда разгоняемся в сезон, таких выступлений не одно и не два», — цитирует Кацалапова Love Radio.

Синицина и Кацалапов завоевали золото Игр-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду. Из-за отстранения ISU танцевальный дуэт пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

Ранее Кацалапов и Синицина рассказали о процессе выбора музыки для выступлений.