Кацалапов назвал выступление, о котором хочется забыть
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«Как правило, это выступления в начале сезона, потому что все основные старты ближе к концу, когда ты уже в отличной форме, твоя программа накатана. Когда разгоняемся в сезон, таких выступлений не одно и не два», — цитирует Кацалапова Love Radio.
Синицина и Кацалапов завоевали золото Игр-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду. Из-за отстранения ISU танцевальный дуэт пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье с 21 по 27 марта.
Ранее Кацалапов и Синицина рассказали о процессе выбора музыки для выступлений.