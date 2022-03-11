Кацалапов и Синицина рассказали о процессе выбора музыки для выступлений

Чемпионы зимней Олимпиады 2022 года в Пекине по фигурному катанию Никита Кацалапов и Виктория Синицина рассказали, как выбирают музыку для своих программ.

«Очень долго выбираем. Всегда тщательно, чтобы попасть в самую точку абсолютно для каждого зрителя. Потому что фигурное катание становится всё популярнее и популярнее и по возрасту начинают смотреть от молодого поколения до старшего», — цитирует Кацалапова Love Radio.

Синицына добавила, что музыка также обязательно должна нравиться самим фигуристам.

«Потому что нам катать это целый год, нам слушать это каждый день. Мы сами должны получать удовольствие», — сказала она.

Синицина и Кацалапов завоевали золото Игр-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что Александра Щербакова, Анна Туктамышева и Марк Кондратюк выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание».