В «Оренбурге» назвали дискриминацией идею ввести мораторий на вылет клубов в ФНЛ

Президент клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» Василий Еремякин прокомментировал возможный мораторий на вылет клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй дивизион.

«В исполкоме, наверное, сидят мудрые люди, которые должны беспокоиться не только о РПЛ, но и о других лигах. Считаю, что это прямая дискриминация», — цитирует «Чемпионат» президента «Оренбурга».

Он подчеркнул, что подобный шаг противоречит регламенту.

Клубы РПЛ 11 марта на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если исполком РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 высший дивизион не покинет ни одна команда. В РПЛ не исключили увеличения количества команд в лиге до 18.

Ранее три арбитра приостановили членство в судейской комиссии РФС.