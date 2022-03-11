Три арбитра приостановили членство в судейской комиссии РФС

Три иностранных арбитра приняли решение о приостановлении сотрудничества c экспертно-судейской комиссией при президенте Российского футбольного союза (РФС).

Бельгиец Франк Де Блекере, немец Вольфганг Штарк и Алан Снодди из Северной Ирландии временно вышли из состава комиссии, сообщает пресс-служба РФС.

«По итогам наших консультаций мы подтверждаем намерение приостановить исполнение наших обязанностей в экспертно-судейской комиссии до дальнейшего уведомления», — говорится в совместном заявлении арбитров.

Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Помимо россиян Ашота Хачатурянца, Сергея Зуева, Сергея Фурсы, Николая Левникова и Павла Каманцева, в состав комиссии в настоящее время входит португалец Витор Перейра.

Ранее РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ.