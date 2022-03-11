Онопко вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «Ростов»

Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Уточняется, что 52-летний специалист будет совмещать должности в команде из Ростова-на-Дону и сборной России по футболу, сообщает пресс-служба «Ростова».

Валерий Карпин 10 марта возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

Онопко с 2009 по 2020 год работал в структуре московского ЦСКА.

«Ростов», набравший 18 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 44 очками.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной России.