Тренер Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от этапов Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся в сезоне этапов Кубка мира.

«Первая реакция — разочарование, поскольку мы прекрасно понимали, что это не персональные санкции против какого-то определённого атлета или против вида спорта. Это было сделано для того, чтобы убрать, отстранить, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство. Хотели ударить по тем людям, которые на виду не только внутри России, но и за рубежом», — сказал Бородавко в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус». Она стала первой представительницей России за 21 год, добившейся этого трофея, после Юлии Чепаловой.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, как Непряева получит «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/22.