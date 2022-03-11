Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» в серии буллитов одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 6:5 (Б) в пользу гостей.

В составе хозяев дубли оформили Якуб Врана, Лукас Рэймонд, также одну шайбу забросил Джордан Истерли. У «Уайлд» дублем отметился Мэтт Болди, по разу отличились Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов. 

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты», а решающий буллит реализовал Цуккарелло.

«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде потерпел поражение от «Виннипег Джетс», а Никита Кучеров отметился результативной передачей.

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