Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» в серии буллитов одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 6:5 (Б) в пользу гостей.

В составе хозяев дубли оформили Якуб Врана, Лукас Рэймонд, также одну шайбу забросил Джордан Истерли. У «Уайлд» дублем отметился Мэтт Болди, по разу отличились Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты», а решающий буллит реализовал Цуккарелло.

«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде потерпел поражение от «Виннипег Джетс», а Никита Кучеров отметился результативной передачей.