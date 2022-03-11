Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 6:5 (Б) в пользу гостей.
В составе хозяев дубли оформили Якуб Врана, Лукас Рэймонд, также одну шайбу забросил Джордан Истерли. У «Уайлд» дублем отметился Мэтт Болди, по разу отличились Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты», а решающий буллит реализовал Цуккарелло.
«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» находится на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде потерпел поражение от «Виннипег Джетс», а Никита Кучеров отметился результативной передачей.