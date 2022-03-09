«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров отметился голевой передачей

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров отметился голевой передачей
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Игра, которая прошла в Виннипеге, завершилась со счётом 7:4 в пользу канадской команды.

В составе «Джетс» дубль оформил Пол Штястны (15-я и 58-я минуты). Также по шайбе забросили Марк Шайфли (5-я), Адам Лаури (7-я), Пьер-Люк Дюбуа (48-я), Кайл Коннор (50-я) и Джош Моррисси (55-я). У «Тампы» отличились Райан Макдона (12-я), Алекс Киллорн (17-я), Виктор Хедман (18-я) и Росс Колтон (58-я).

Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков.

«Виннипег» (60 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» (80) идёт на третьей позиции на Востоке.

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