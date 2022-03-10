Ученик Тутберидзе назвал фигуристку, которая больше всего вдохновляет его

Грузинский фигурист Ника Егадзе, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, кто из одиночниц его вдохновляет.

«Аня всегда борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты. После тяжёлой травмы Аня показывала на соревнованиях четверные флип и лутц — я считаю, что это просто супер», — цитирует фигуриста «Газета.Ru».

Напомним, что Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

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