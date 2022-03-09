Sport.pl: Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию

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Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк не может представить, что когда-либо вернётся в Россию.
Sport.pl: Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Как сообщает Sport.pl, Крыховяк собирается любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром» и не намерен возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах.

При этом на переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» уйдёт несколько дней, но если этого сделать не удастся, то игрок воспользуется возможностью приостановки соглашения.

Самое важное же на данный момент для хавбека — это игровая практика перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года в составе сборной Польши.

Ранее сообщалось, что Крыховяк отказался от отпуска и собирается покинуть «Краснодар».

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