Sport.pl: Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию
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Как сообщает Sport.pl, Крыховяк собирается любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром» и не намерен возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах.
При этом на переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» уйдёт несколько дней, но если этого сделать не удастся, то игрок воспользуется возможностью приостановки соглашения.
Самое важное же на данный момент для хавбека — это игровая практика перед стыковыми матчами чемпионата мира 2022 года в составе сборной Польши.
Ранее сообщалось, что Крыховяк отказался от отпуска и собирается покинуть «Краснодар».