Источник: Крыховяк отказался от отпуска и собирается покинуть «Краснодар»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк готовится расторгнуть контракт с клубом.

По информации Sportowe Fakty, футболист отказался от отпуска и ведёт переговоры по расторжению контракта с клубом. «Краснодар» предоставил отдых своим легионерам в связи с последними событиями в мире.

2 марта «Краснодар» объявил об уходе с должности наставника Даниэля Фарке, который возглавил клуб в начале января. Под руководством Фарке «быки» не успели провести ни одного официального матча. Клуб также отпустил всех своих иностранных игроков, сохранив контракты.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на «Матч ТВ».