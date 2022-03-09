УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы по футболу

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет увеличить количество участников на чемпионате Европы до 32 команд с 2028 года.
УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы по футболу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Daily Mail, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) — против данных изменений из-за риска снижения качества турнира. Чемпионат Европы в 2028 году может пройти в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что число участников уже было увеличено в 2016 году с 16 до 24 команд. Ближайший чемпионат Европы состоится в 2024 году на территории Германии.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и УЕФА.

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