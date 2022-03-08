Большунов удалил фотографии в форме сборной СССР

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов удалил нашумевшие фотографии в форме сборной СССР.

Также из социальных сетей он удалил видео, где в этой же форме делает зарядку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Напомним, что лыжник подвергся критике за такую фотосессию. Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Эрик Рёсте заявил, что такие фотографии неуместны на фоне военного конфликта между Россией и Украиной.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги.