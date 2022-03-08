Анфиса Резцова: без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила о том, что интерес к лыжным гонкам упадёт после отстранения российских спортсменов.

«Надеюсь, в следующем сезоне уже всё наладится. Сами же себе делают хуже. Без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги. Интерес к лыжам в Европе и так незначительный, а без лучших спортсменов в данном виде спорта это всё превращается в фарс», — цитирует Резцову Sport24.

Напомним, что изначально Международная федерация лыжного спорта (FIS) не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее норвежский лыжник ответил на критику со стороны Большунова.