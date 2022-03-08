Хартли отреагировал на поражение «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли отреагировал на поражение казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хартли отреагировал на поражение «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, некоторое отчаяние, которое испытывали игроки «Ак Барса», пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, но они сыграли хорошо. Когда матч переходит в овертайм, нужен всего один момент с ничейной шайбой», — заявил после матча Хартли.

Встреча в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. 

Таким образом, «Авангад» выигрывает в серии со счётом 3:1. Казанский клуб одержал первую победу. 

Ранее сообщалось, что СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ.

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