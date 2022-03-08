Хартли отреагировал на поражение «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
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«Думаю, некоторое отчаяние, которое испытывали игроки «Ак Барса», пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, но они сыграли хорошо. Когда матч переходит в овертайм, нужен всего один момент с ничейной шайбой», — заявил после матча Хартли.
Встреча в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.
Таким образом, «Авангад» выигрывает в серии со счётом 3:1. Казанский клуб одержал первую победу.
Ранее сообщалось, что СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ.