Хартли отреагировал на поражение «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли отреагировал на поражение казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Думаю, некоторое отчаяние, которое испытывали игроки «Ак Барса», пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, но они сыграли хорошо. Когда матч переходит в овертайм, нужен всего один момент с ничейной шайбой», — заявил после матча Хартли.

Встреча в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, «Авангад» выигрывает в серии со счётом 3:1. Казанский клуб одержал первую победу.

Ранее сообщалось, что СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ.