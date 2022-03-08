СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ
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В первом раунде СКА победил в серии минское «Динамо» со счётом 4:0. «Спартак» автоматически вышел в следующий раунд из-за отказа финского «Йокерита» продолжить участие в турнире.
Клуб снялся с плей-офф из-за требований болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине. Позже команду покинули восемь хоккеистов.
Ранее московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ.