СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА сыграет с московским «Спартаком» в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В первом раунде СКА победил в серии минское «Динамо» со счётом 4:0. «Спартак» автоматически вышел в следующий раунд из-за отказа финского «Йокерита» продолжить участие в турнире.

Клуб снялся с плей-офф из-за требований болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине. Позже команду покинули восемь хоккеистов.

Ранее московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить