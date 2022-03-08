Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» и сравняло счёт в серии

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Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» и сравняло счёт в серии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Динамо» одержало вторую победу в серии, сравняв счёт. Таким образом, счёт в серии теперь 2:2. Следующий матч пройдёт 10 марта в Москве. 

Ранее омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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