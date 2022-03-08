Профсоюз футболистов: решение ФИФА по легионерам не опирается на регламент

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) позволить иностранным игрокам временно приостанавливать действие контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это прецедент для ФИФА, где ни в регламентах, ни в каких нормативных документах такой меры не предусмотрено, поэтому возникают вопросы», — цитирует Зотова ТАСС.

Он подчеркнул, что играющим в России футболистам ничего не угрожает. Зотов заявил, что позиция ФИФА озвучена, но никаких ссылок на регламенты не предоставлено.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.