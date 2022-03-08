Норвежский лыжник ответил на критику со стороны Большунова

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Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал критическое высказывание трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Норвежский лыжник ответил на критику со стороны Большунова
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Грустно, что он видит происходящее в таком ключе. Я к Большунову испытываю только уважение, как к спортсмену», — цитирует лыжника NRK.

Большунов заявил, что норвежцы убрали главных конкурентов.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов заявил, что не будет смотреть этапы Кубка мира по лыжным гонкам.

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