Карпин заявил, что Юношеская лига необходима для развития футбола в России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ).
Карпин заявил, что Юношеская лига необходима для развития футбола в России
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«Однозначно, что такой турнир нужен для развития юношеского футбола хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона», — приводит слова Карпина служба коммуникаций РФС.

Он отметил, что уровень сопротивления у команд из лучших академий гораздо выше, чем в противостояниях на региональном уровне. По мнению специалиста, у ЮФЛ точно есть будущее, так как для попадания туда коллективы должны стать сильнейшими в низших дивизионах.

«И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам лично застал. Были чемпионаты тогда ещё союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», — добавил тренер.

Юношеская футбольная лига проводится в России с 2019 года. 

Ранее Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом».

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