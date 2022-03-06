Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о переговорах с «Ростовом».
Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Карпин ведёт переговоры с «Ростовом». Отмечалось, что Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Таким образом, команда не выступит в финальной части турнира в Катаре.

Ранее в ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить