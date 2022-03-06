Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о переговорах с «Ростовом».

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Карпин ведёт переговоры с «Ростовом». Отмечалось, что Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Таким образом, команда не выступит в финальной части турнира в Катаре.

Ранее в ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Фернандеса.