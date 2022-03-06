«Чемпионат»: Карпин ведёт переговоры с «Ростовом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может вернуться в «Ростов».

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны ведут переговоры по подписанию соглашения. Отмечается, что Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Таким образом, команда не выступит в финальной части турнира в Катаре.

Ранее Сёмин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».