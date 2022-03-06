В ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Фернандеса

Пресс-служба московского ЦСКА рассказала о характере травмы защитника Марио Фернандеса.

«Фернандес прошёл дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через два-три дня», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Футболист получил повреждение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (0:1). Единственный мяч в компенсированное время забил полузащитник Юсуф Языджи.

По итогам 20 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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