Дубль Феликса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в матче Примеры

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Мадридский «Атлетико» на выезде одержал победу над севильским «Бетисом» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «матрасников» дубль оформил Жоау Феликс, который отличился на второй и 61-й минутах, а также забил Тома Лемар на 80-й. У хозяев единственным голом отметился Кристиан Тельо (45+5').

«Атлетико» набрал 48 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (46) опустился на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в Примере.

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