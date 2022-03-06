«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в Примере

Каталонская «Барселона» обыграла «Эльче» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Эльче и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В концовке первого тайма полузащитник хозяев Фидель Чавес открыл счёт (на 44-й минуте). На 60-й минуте Ферран Торрес восстановил равенство, а на 84-й Мемфис Депай вывел каталонцев вперёд, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (29) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры.