«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в Примере

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Каталонская «Барселона» обыграла «Эльче» в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.
«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в Примере
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Встреча прошла в Эльче и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В концовке первого тайма полузащитник хозяев Фидель Чавес открыл счёт (на 44-й минуте). На 60-й минуте Ферран Торрес восстановил равенство, а на 84-й Мемфис Депай вывел каталонцев вперёд, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (29) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры.

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