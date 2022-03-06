«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в Примере
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Встреча прошла в Эльче и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В концовке первого тайма полузащитник хозяев Фидель Чавес открыл счёт (на 44-й минуте). На 60-й минуте Ферран Торрес восстановил равенство, а на 84-й Мемфис Депай вывел каталонцев вперёд, реализовав пенальти.
«Барселона» набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (29) находится на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры.