«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры

Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 4:1.

На 11-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Микеля Оярсабаля с пенальти. Однако «сливочным» удалось сперва сравнять, а потом и повести ещё до перерыва: отличились Эдуарду Камавинга и Лука Модрич на 40-й и 43-й минутах. Во втором тайме Карим Бензема реализовал 11-метровый удар и упрочил преимущество хозяев (76'), а затем Марко Асенсио поставил точку в игре (79').

«Реал» набрал 63 очка и укрепил лидерство в чемпионате Испании. «Сосьедад» (44) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 27-го тура Примеры.