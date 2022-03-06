Салихова: болельщики «Спартака» иногда перекрикивали 19 тыс. поклонников «Динамо»
«Я всегда верю в команду в каждой игре. Спасибо тем немногочисленным болельщикам, которые пришли поддержать. Их было слышно. Иногда они перекрикивали 19 тыс. болельщиков «Динамо», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Она также заявила, что у неё вызывает недоумение выжидательная позиция РФС по поводу ситуации с легионерами в лиге.
«Вместо конкретных мер по поддержке футбола нам предлагают только глупые фразы про сачки», — добавила Салихова.
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.
«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.
Ранее экс-форвард «Спартака» Никита Баженов заявил, что Николсон и Промес сделали разницу в матче с «Динамо».