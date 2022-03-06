Баженов: Николсон и Промес сделали разницу в матче с «Динамо»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» не удивил. Команда играла в хороший футбол, игроки проявили индивидуальное мастерство, а Николсон и Промес просто сделали разницу. Даже до удаления «Спартак» играл лучше, чем «Динамо», а после — всё логично», — цитирует Баженова «Чемпионат».

По его мнению, красно-белые действовали очень прагматично и играли от обороны, но это и принесло результат.

«Да, «Динамо» выше в турнирной таблице и на ходу, но всё-таки не «Барселона», при всём уважении. «Спартаку» некуда уступать и нужно набирать очки по максимуму», — добавил эксперт.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не стал отвечать на вопрос, о чём он говорил с Карасёвым в перерыве матча со «Спартаком».