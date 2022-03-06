Шварц не стал отвечать, о чём он говорил с Карасёвым в перерыве матча со «Спартаком»
«О чем говорил с Карасёвым в перерыве? Это останется между нами», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».
Он также отметил, что команда неплохо действовала в первом тайме, но всё перевернул гол Квинси Промеса.
«Потом была красная карточка. Но я всё равно доволен ребятами», — добавил немецкий специалист.
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.
«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 баллами — на второй позиции.
Ранее Шварц поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после поражения от «Спартака».