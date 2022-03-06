Шварц не стал отвечать, о чём он говорил с Карасёвым в перерыве матча со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его разговор с арбитром Сергеем Карасёвым в перерыве матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» останется между ними.

«О чем говорил с Карасёвым в перерыве? Это останется между нами», — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что команда неплохо действовала в первом тайме, но всё перевернул гол Квинси Промеса.

«Потом была красная карточка. Но я всё равно доволен ребятами», — добавил немецкий специалист.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 баллами — на второй позиции.

Ранее Шварц поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после поражения от «Спартака».

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