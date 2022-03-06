Шварц поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после поражения от «Спартака» 

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об атмосфере на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Как мне атмосфера на матче? Да, были ограничения, когда был коронавирус. Сейчас тоже мы переживаем не самые лучшие времена. Спасибо нашим фанатам, которые поддерживают нас. Они делают из нас единое целое. Ради этого мы играем в футбол», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (39) находится на второй позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что красно-белые хорошо провели матч с «Динамо».

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