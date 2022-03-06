Ваноли заявил, что «Спартак» хорошо провёл матч с «Динамо»
«Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам ещё есть в чём прибавлять», — цитирует Ваноли «Чемпионат».
По его мнению, красно-белым ещё предстоит выработать у себя психологию победителей.
«Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте», — добавил итальянский специалист.
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.
«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (39) находится на второй позиции.
Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поблагодарил арбитра матча со «Спартаком» Сергея Карасёва за удаление защитника бело-голубых Гильермо Варелы.