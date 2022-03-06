Ваноли заявил, что «Спартак» хорошо провёл матч с «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам ещё есть в чём прибавлять», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

По его мнению, красно-белым ещё предстоит выработать у себя психологию победителей.

«Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте», — добавил итальянский специалист.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (39) находится на второй позиции.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поблагодарил арбитра матча со «Спартаком» Сергея Карасёва за удаление защитника бело-голубых Гильермо Варелы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить