Степашин: спасибо Карасёву за удаление в матче «Динамо» со «Спартаком»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на поражение от «Спартака» и судейство Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Второй тайм замечательный, спасибо Карасёву за удаление», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак».