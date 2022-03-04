Экс-фотограф IBU: непривычно, когда по национальному признаку лишают любимого дела

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Российский фотограф Евгений Тумашов рассказал о своей реакции на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить его от работы.
Экс-фотограф IBU: непривычно, когда по национальному признаку лишают любимого дела
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Когда услышал, что со мной не хотят работать, потому что я русский, просто не знал, как на это реагировать. Вспомнились времена, когда так же поступали с евреями в фашисткой Германии или с чернокожими в Америке. Мне было непривычно это чувство, когда тебя по национальному признаку лишают того, что ты любишь. Твоего дела, которое раньше всем приносило радость. Я к фотографии отношусь как к искусству, и в спорте, в биатлоне в частности, стараюсь искать красоту, свет. Всё это другие категории, нежели такие странные политические моменты», — сказал Тумашов в беседе с RT.

Ранее фотограф подробно рассказал о своём отстранении от работы с IBU.

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