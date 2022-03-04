Фотограф Тумашов подробно рассказал о своём отстранении от работы с IBU

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Российский фотограф Евгений Тумашов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить его от работы.
Фотограф Тумашов подробно рассказал о своём отстранении от работы с IBU
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyo Hmun Kaew / EyeEm

«Ко мне подошёл шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони и объявил, что в моих услугах больше не нуждаются. Когда я спросил почему, он ответил: «Потому что ты русский». Он действительно предложил мне два варианта. При желании я мог остаться на этапе, мог даже что-то фотографировать, но, как он сказал, мои фотографии им просто не нужны», — сказал Тумашов в беседе с RT.

По его словам, Манцони сообщил, что его не допустят на огневой рубеж, так как там есть оружие, из-за чего нельзя гарантировать его безопасность.

«И второй вариант: уехать домой в ту же минуту. Я, естественно, выбрал второй вариант, потому что первый меня абсолютно не устраивал. Я приехал работать для IBU, а оставаться и ничего не делать или фотографировать просто так было бессмысленно», — добавил фотограф.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у него нет оснований не верить Тумашову в ситуации с IBU.

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