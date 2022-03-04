Губерниев: у меня нет оснований не верить Тумашову в ситуации с IBU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах российского фотографа Евгения Тумашова, который сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил его от работы по национальному признаку.

«Сложно сказать, до какой степени это будет продолжаться. Всё развивается слишком стремительно. Ситуация странная, надеюсь, ему полностью выплатят гонорар. Евгений выдал одну версию, IBU — другую. Но я с человеком знаком, и у меня нет оснований ему не верить. В Международном союзе биатлонистов сказали: мол, хотели защитить его. Но от кого? От самих себя?» — сказал Губерниев RT.

Ранее Губерниев заявил, что не удивлён решению IBU отстранить российского фотографа Тумашова.