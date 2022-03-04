Губерниев: у меня нет оснований не верить Тумашову в ситуации с IBU

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах российского фотографа Евгения Тумашова, который сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил его от работы по национальному признаку.
Губерниев: у меня нет оснований не верить Тумашову в ситуации с IBU
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«Сложно сказать, до какой степени это будет продолжаться. Всё развивается слишком стремительно. Ситуация странная, надеюсь, ему полностью выплатят гонорар. Евгений выдал одну версию, IBU — другую. Но я с человеком знаком, и у меня нет оснований ему не верить. В Международном союзе биатлонистов сказали: мол, хотели защитить его. Но от кого? От самих себя?» — сказал Губерниев RT.

Ранее Губерниев заявил, что не удивлён решению IBU отстранить российского фотографа Тумашова.

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