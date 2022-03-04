Матчи 22-го тура РПЛ пройдут согласно первоначальному расписанию
- РИА Новости
Игры пройдут 19 и 20 марта. Таким образом, тур, который был перенесён на другие даты из-за стыкового турнира чемпионата мира 2022 года, состоится по старому графику.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили все сборные России от участия в международных соревнованиях. Под санкции из-за ситуации между Россией и Украиной также подпали российские клубы.
Сборная России должна была в марте встретится в полуфинале стыков с Польшей. В параллельном матче сыграют Швеция и Чехия.
РФС намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне на решения ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Артём Полярус принял решение перестать выступать за команду из Грозного.
Обновление в расписании 22-го тура #ТинькоффРПЛhttps://t.co/BfNmbeconl— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 4, 2022