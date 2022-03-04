Матчи 22-го тура РПЛ пройдут согласно первоначальному расписанию 

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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовало расписание матчей 22-го тура чемпионата России по футболу.
Матчи 22-го тура РПЛ пройдут согласно первоначальному расписанию 
  • РИА Новости

Игры пройдут 19 и 20 марта. Таким образом, тур, который был перенесён на другие даты из-за стыкового турнира чемпионата мира 2022 года, состоится по старому графику.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили все сборные России от участия в международных соревнованиях. Под санкции из-за ситуации между Россией и Украиной также подпали российские клубы.

Сборная России должна была в марте встретится в полуфинале стыков с Польшей. В параллельном матче сыграют Швеция и Чехия.

РФС намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Артём Полярус принял решение перестать выступать за команду из Грозного.

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