Украинский легионер «Ахмата» Полярус досрочно расторг контракт с клубом

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Украинский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Артём Полярус принял решение перестать выступать за команду из Грозного.
Украинский легионер «Ахмата» Полярус досрочно расторг контракт с клубом
  • Legion-Media
  • © NurPhoto

Футболист покидает клуб по семейным обстоятельствам. 26-летний игрок обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении трудового договора, сообщает пресс-служба «Ахмата».

Полярус перешёл в «Ахмат» в 2020 году. В 26 матчах он забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, что украинский футболист Ярослав Ракицкий принял решение покинуть «Зенит» в связи с тяжёлой семейной ситуацией.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал уход Ракицкого большой потерей для клуба.

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