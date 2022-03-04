Украинский легионер «Ахмата» Полярус досрочно расторг контракт с клубом
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Футболист покидает клуб по семейным обстоятельствам. 26-летний игрок обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении трудового договора, сообщает пресс-служба «Ахмата».
Полярус перешёл в «Ахмат» в 2020 году. В 26 матчах он забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Напомним, что украинский футболист Ярослав Ракицкий принял решение покинуть «Зенит» в связи с тяжёлой семейной ситуацией.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал уход Ракицкого большой потерей для клуба.