Петржела назвал уход Ракицкого большой потерей для «Зенита»
- РИА Новости
«Уход Ракицкого — большая потеря для «Зенита». Он хороший футболист. Думаю, что из РПЛ уйдёт ещё больше легионеров, ситуация очень сложная», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне украинский защитник провёл за команду 23 матча и забил два мяча. 2 марта футболист попросил досрочно разорвать свой контракт в связи с тяжёлой семейной ситуацией.
Ранее сообщалось, что Ракицкий стал единственным футболистом «Зенита», который обратился с просьбой о расторжении контракта.