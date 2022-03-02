Петржела назвал уход Ракицкого большой потерей для «Зенита»

Экс главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал расторжение контракта украинского защитника Ярослава Ракицкого с петербургским клубом.

«Уход Ракицкого — большая потеря для «Зенита». Он хороший футболист. Думаю, что из РПЛ уйдёт ещё больше легионеров, ситуация очень сложная», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне украинский защитник провёл за команду 23 матча и забил два мяча. 2 марта футболист попросил досрочно разорвать свой контракт в связи с тяжёлой семейной ситуацией.

Ранее сообщалось, что Ракицкий стал единственным футболистом «Зенита», который обратился с просьбой о расторжении контракта.