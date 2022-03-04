Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Тампой» в матче НХЛ
- AP
Игра, которая проходила во Флориде, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Пенсильвании.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Дэнтон Хайнен (четвёртая минута), Сидни Кросби (седьмая), Брок Макгинн (38-я), Евгений Малкин (46-я) и Джейк Гюнцель (54-я). У «Тампы» отличился Пьер-Эдуар Белльмар (26-я).
Малкин также оформил две результативные передачи. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков.
«Питтсбург» (76 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (76) идёт на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину».