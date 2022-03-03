Собянин отменил коронавирусные ограничения на посещения спортивных мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить ограничения для посещения спортивных мероприятий в столице.

«Я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, в Москве прекращается использование QR-кодов», — сообщил Собянин на своей странице в Facebook.

Также отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских мероприятий.

Глава города отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса и госпитализаций продолжает снижаться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали 3315 подростков, из них 1356 завершили иммунизацию.