В Петербурге прививку от COVID-19 сделали 3315 подростков

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В Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали 3315 подростков, из них 1356 завершили иммунизацию.
В Петербурге прививку от COVID-19 сделали 3315 подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в городе работают 190 прививочных пунктов для взрослых и 92 для подростков.

Также стало известно, что в Тюменской области внесли изменения в постановление об обязательной вакцинации, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Требования об обязательной прививке теперь не распространяется, в частности, на граждан, имеющих антитела к коронавирусу.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.

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