В Петербурге прививку от COVID-19 сделали 3315 подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на оперативный штаб.
Всего в городе работают 190 прививочных пунктов для взрослых и 92 для подростков.
Также стало известно, что в Тюменской области внесли изменения в постановление об обязательной вакцинации, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Требования об обязательной прививке теперь не распространяется, в частности, на граждан, имеющих антитела к коронавирусу.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.